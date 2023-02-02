Konyaspor - İstanbulspor maçının ardından



İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Süper Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Alexsandar Stanojevic, iyi performans sergilemediklerini belirterek, ''İyi performans sergilemedik. Bu apaçık ortada. İlk yarıya bakacak olursak, oyun hakimiyeti bizdeydi. Birçok gol pozisyonu yakaladık ama maalesef bu pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Daha sonra yediğimiz bir golden sonra takım biraz daha stres altına girdi. Şanssız bir gol yedik. Oyuna Uche'yı soktum, ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonlarda istediğimiz sonuçları alamadık'' dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Stanojevic, ''Hiç böyle bir durum yaşamadım. Özellikle sezon ortasında geldiğimde. Tabii ki de burada hoca olarak bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer olumlu olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsak'' diye konuştu.

Transferle ilgili soru üzerine de Stanojevic, ''Bu zaman zarfında yönetimle hep haber halindeyiz ve kendilerine izlediğim oyuncuları sunmuş buluyorum. Tabii ki de farklı pozisyonlarda gerekli oyuncularımız olacak. Bugün de transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki de daha önceden Amir bizim için çok kıymetli, önemli bir oyuncuydu ama onun yerini doldurabilecek bir oyuncumuz var ve maalesef bugün onu kullanamadık. Üç tane daha ofansif bölgede oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferlerin Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşeceği bana bildirildi'' dedi.

FATİH TEKKE: BİZİM AÇIMIZDAN BEKLENİLDİĞİ GİBİ GEÇTİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın bekledikleri gibi geçtiğini belirterek, ''Maç aslında benim açımdan, bizim açımızdan tam beklenildiği gibi geçti. Geniş alanlarda top rakipteyken oynayan son haftalarda bir Konyaspor var. Duygusal ve psikolojik olarak olumsuz gözüken bir Konyaspor. Bunu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı. Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Aslında çok geniş alanda topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maçtı. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu. Özellikle ilk yarı hücum hattındaki oyuncularımızın da bireysel performansında düşüklük olduğundan belki çok daha öncesinden maçta skorsal olarak öne geçebilirdik. Bunu başaramadık. Fakat duygusal yönünü iyi başardık. Oyunun son bölümünde zaten sakatlarımız oldu. Yorulanlar oldu. Mecburi, hiç düşünmediğimiz, mevkisel olarak düşünmediğimiz oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatmak durumunda kaldık. Neticesinde sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor var. Top ayağındayken özellikle hem hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı'' diye konuştu.

Ligde işlerinin kolay olmadığını ifade eden Tekke, ''Koşullarımız tüm kulübün yapısı, durumu, geleceği; oyuncuların durumu geleceği, hatta bizim geleceğimiz. Tüm bunlarla ilgili çok çalışmamız lazım. İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Bu oyunumuzla, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir üç puan aldık'' dedi.

Fatih Tekke, transferlerle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

''Bizim transferlerle ilgili kamuoyunun aslında bildiği bir durum var. Kulübümüzün yapısı belli. Bizim çok para harcayarak açıkçası istediğimiz oyuncuları almamız mümkün değil. Bu çok para. Dediğim şey de rakiplerimizin belki de çok çok altındaki paralardan bahsediyorum. Yapacağımız şey şu; bize birilerinin oyuncu bazında yardım etmesi lazım. Bunu da şu ana kadar başaramadık. Böyle bir yardım da görmedik. Oyuncu anlamında. Şu an zaten son 2-3 haftadır kiralık aldığımız oyuncuları oynatıyoruz. Onlara şans veriyoruz. Biz mevcut oyuncuları bir oyun planı içerisinde geliştirmek istiyoruz. Bu arada değerli oyuncuları daha değerli hale getirebilme, hazır olmayanları biraz daha hazır hale getirebilme şansımız var. Bunu zorluyoruz ve bu arada da yarışıyoruz. Transferler çok mümkün gözükmüyor açıkçası"

TARAFTARTAN YÖNETİME TEPKİ

Konyaspor taraftarları, teknik direktör İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından 1'i kupa olmak üzere 4 maçın kaybedilmesi üzerine maç sonrası stat önünde toplanıp 'Yönetim istifa' diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aleksandar Stanojevic'in açıklamaları

Fatih Tekke'nin açıklamaları

Taraftarın yönetime tepkisi DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ Melih İlhan GÜN

2023-02-02 20:49:02



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