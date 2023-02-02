Konyaspor - İstanbulspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor - İstanbulspor maçının ardından

DHA

Konyaspor - İstanbulspor maçının ardından


İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Süper Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Alexsandar Stanojevic, iyi performans sergilemediklerini belirterek, ''İyi performans sergilemedik. Bu apaçık ortada. İlk yarıya bakacak olursak, oyun hakimiyeti bizdeydi. Birçok gol pozisyonu yakaladık ama maalesef bu pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Daha sonra yediğimiz bir golden sonra takım biraz daha stres altına girdi.  Şanssız bir gol yedik. Oyuna Uche'yı soktum, ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz  pozisyonlarda istediğimiz sonuçları alamadık'' dedi. 
Gazetecilerin sorusu üzerine Stanojevic, ''Hiç böyle bir durum yaşamadım. Özellikle sezon ortasında geldiğimde. Tabii ki de burada hoca olarak bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer olumlu olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsak'' diye konuştu.  
Transferle ilgili soru üzerine de Stanojevic, ''Bu zaman zarfında yönetimle hep haber halindeyiz ve kendilerine izlediğim oyuncuları sunmuş buluyorum. Tabii ki de farklı pozisyonlarda gerekli  oyuncularımız olacak. Bugün de transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki de daha önceden Amir bizim için çok kıymetli, önemli bir oyuncuydu ama onun yerini doldurabilecek bir oyuncumuz var ve maalesef bugün onu kullanamadık. Üç tane daha ofansif bölgede oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferlerin Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşeceği bana bildirildi'' dedi. 
FATİH TEKKE: BİZİM AÇIMIZDAN BEKLENİLDİĞİ GİBİ GEÇTİ 
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın bekledikleri gibi geçtiğini belirterek, ''Maç aslında benim açımdan, bizim açımızdan tam beklenildiği gibi geçti. Geniş alanlarda top rakipteyken oynayan son haftalarda bir Konyaspor var. Duygusal ve psikolojik olarak olumsuz gözüken bir Konyaspor. Bunu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı. Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Aslında çok geniş alanda topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maçtı. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu. Özellikle ilk yarı hücum hattındaki oyuncularımızın da bireysel performansında düşüklük olduğundan belki çok daha öncesinden maçta skorsal olarak öne geçebilirdik. Bunu başaramadık. Fakat duygusal yönünü iyi başardık. Oyunun son bölümünde zaten sakatlarımız oldu. Yorulanlar oldu. Mecburi, hiç düşünmediğimiz, mevkisel olarak düşünmediğimiz oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatmak durumunda kaldık. Neticesinde sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor var. Top ayağındayken özellikle hem hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı'' diye konuştu. 
Ligde işlerinin kolay olmadığını ifade eden Tekke, ''Koşullarımız tüm kulübün yapısı, durumu, geleceği; oyuncuların durumu geleceği, hatta bizim geleceğimiz. Tüm bunlarla ilgili çok çalışmamız lazım. İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Bu oyunumuzla, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir üç puan aldık'' dedi. 
Fatih Tekke, transferlerle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:
''Bizim transferlerle ilgili kamuoyunun aslında bildiği bir durum var. Kulübümüzün yapısı belli. Bizim çok para harcayarak açıkçası istediğimiz oyuncuları almamız mümkün değil. Bu çok para. Dediğim şey de rakiplerimizin belki de çok çok altındaki paralardan bahsediyorum. Yapacağımız şey şu; bize birilerinin oyuncu bazında yardım etmesi lazım. Bunu da şu ana kadar başaramadık. Böyle bir yardım da görmedik. Oyuncu anlamında. Şu an zaten son 2-3 haftadır kiralık aldığımız oyuncuları oynatıyoruz. Onlara şans veriyoruz. Biz mevcut oyuncuları bir oyun planı içerisinde geliştirmek istiyoruz. Bu arada değerli oyuncuları daha değerli hale getirebilme, hazır olmayanları biraz daha hazır hale getirebilme şansımız var. Bunu zorluyoruz ve bu arada da yarışıyoruz. Transferler çok mümkün gözükmüyor açıkçası"
TARAFTARTAN YÖNETİME TEPKİ 
Konyaspor taraftarları, teknik direktör İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından 1'i kupa olmak üzere 4 maçın kaybedilmesi üzerine maç sonrası stat önünde toplanıp 'Yönetim istifa' diye tepki gösterdi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aleksandar Stanojevic'in açıklamaları
Fatih Tekke'nin açıklamaları
Taraftarın yönetime tepkisi DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ Melih İlhan GÜN
2023-02-02 20:49:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-İstanbulspor maçının ardından
Konyaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Konyaspor - İstanbulspor: 0-1
YEREL HABERLER Konyaspor - İstanbulspor: 0-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konya'da iki kızını öldüren baba ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
YEREL HABERLER Konya'da iki kızını öldüren baba ağırlaştırılmış ...
Konya'da yatağa uyuşturucu gizleyen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yatağa uyuşturucu gizleyen 2 zanlı ...
Konya'da "Kültür ve Turizm Projeleri Tanıtım Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da "Kültür ve Turizm Projeleri Tanıtım ...
Konya'da babasını darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Konya'da babasını darbederek öldüren sanığa ...
Derebucak'ta metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Derebucak'ta metruk binalar yıkılıyor
Yunak'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da müstakil ev ve otomobil yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da müstakil ev ve otomobil yangını söndürüldü
Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i transfer etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i transfer etti
Konya'da çete kurup haraç topladıkları iddia edilen sanıkların yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Konya'da çete kurup haraç topladıkları iddia edilen ...
Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı
Zümrüt Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına katılan öğretmen o günü unutamıyor
YEREL HABERLER Zümrüt Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına ...
Konya Devlet Tiyatrosu 25 yaşında
YEREL HABERLER Konya Devlet Tiyatrosu 25 yaşında
Konya'da bir haftadaki operasyonlarda aranan 94 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bir haftadaki operasyonlarda aranan 94 kişi ...
Konyalı öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisi müjdesi
YEREL HABERLER Konyalı öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisi müjdesi
Karataylı kadınlar "Atölye Karatay"da üretime başladı
YEREL HABERLER Karataylı kadınlar "Atölye Karatay"da üretime başladı
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.