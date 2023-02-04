Evinden hırsızlık yapan çocukları, Mehmetçik Vakfı'na bağış şartıyla affetti



Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA´da boş bir evden tahta çalarken polis tarafından yakalanan Suriye uyruklu Ğ.M. (16) ve H.M. (16) ile ev sahibi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. A.C., çocukların Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçti.

Karatay ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan A.C.'nin evinden tahtaları almaya çalışan Suriye uyruklu Ğ. M. ve H.M.'yi gören bir mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis çocukları suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na sevk etti. Ev sahibi A.C., çocukların Mehmetçik Vakfı´na bin lira bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Çocuklar da bu teklifi kabul edince A.C. şikayetinden vazgeçti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-02-04 15:19:26



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