AYOS Konyaspor - Fenerbahçe Beko: 61-62

Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) -
SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün
AYOS KONYASPOR: Sulaimon 11, Perez 12, Schilling 11, Sinan Sağlam 8, Murat Göktaş 3, Cevher Özer , Badzim 11, Erkin Şenel, Coleman, Ramazan Tekin 5
FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 4, Pierre 15, Hayes 5, Calathes 11, Motley 7, Guduric 13, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer
1'İNCİ PERYİOT: 13-13
İLK YARI: 22-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-51Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18´inci haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Fenerbahçe Beko´ya 6261 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla ligdeki 16'ncı galibiyetine imza atarak zirvedeki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-02-05 18:16:47
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