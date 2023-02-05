AYOS Konyaspor - Fenerbahçe Beko: 61-62

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) -

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün

AYOS KONYASPOR: Sulaimon 11, Perez 12, Schilling 11, Sinan Sağlam 8, Murat Göktaş 3, Cevher Özer , Badzim 11, Erkin Şenel, Coleman, Ramazan Tekin 5

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 4, Pierre 15, Hayes 5, Calathes 11, Motley 7, Guduric 13, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer

1'İNCİ PERYİOT: 13-13

İLK YARI: 22-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-51Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18´inci haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Fenerbahçe Beko´ya 6261 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla ligdeki 16'ncı galibiyetine imza atarak zirvedeki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-02-05 18:16:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.