Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe Konyaspor maçı, konuk takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek Konyaspor, hava şartları nedeniyle uçağın kalkış yapamaması üzerine İstanbul'a gidemedi. Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti. TFF de başvuruyu kabul edip, Fenerbahçe Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. (DHADHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2023-02-05 23:13:50



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