Konya'da eğitime kar engeli (2)



İL GENELİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Çeltik ve Ereğli ilçelerinde de eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi. 3 ilçe ile birlikte böylece il genelindeki tüm ilçelerde eğitime 1 gün süreyle tatil kararı alınmış oldu. İl genelinde kamu kurumunda çalışan engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2023-02-05 23:21:07



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