Konya'da 13 ilçede eğitime 'kar' arası; yollar tipi nedeniyle kapatıldı (2)

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20 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Konya'nın Meram, Selçuklu, Karatay, Kadınhan, Emirgazi, Çeltik ve Yunak ilçelerinde de okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Toplamda 20 ilçede okulların eğitim-öğretime ara verdiği duyuruldu. Aksaray ve Karaman'da da 7 Şubat Salı günü okulların tatil olduğu açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-02-06 17:05:41



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