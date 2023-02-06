Konya'da 13 ilçede eğitime 'kar' arası; yollar tipi nedeniyle kapatıldı (3)



TİPİ VE BUZLANMA ULAŞIMDA AKSAMAYA NEDEN OLDU

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de aralıklarda devam eden kar etkisini sürdürüyor. Tipi ve buzlanma nedeniyle KonyaAdana, KonyaAksaray ve KonyaAfyonkarahisar karayolları ulaşıma kapatıldı. Üç karayolu dışında KonyaIsparta, KonyaAntalya ve KonyaAnkara karayolunda TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2023-02-06 22:03:46



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