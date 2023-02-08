4 kişilik aile, 8 saat önce döndükleri Hatay´da depremde yaşamını yitirdi



Hasan DÖNMEZMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA´dan görev yaptıkları Hatay´a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay´da Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi´nde oturduğu bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İşkur memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar´ın cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya´ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı´nda toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya´ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay´a döndükleri öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Melih İlhan GÜN

2023-02-08 17:43:22



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