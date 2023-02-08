Kızlarını ziyarete giden çift, depremde yaşamını yitirdi

KONYA, (DHA), KONYA'dan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki öğretmen kızları Sümeyye´yi ziyarete giden Mustafa ve Fadimana Ayhan, depremde yaşamını yitirdi. Kızları Sümeyye ise yaralı olarak enkazdan çıkartıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde görev yapan öğretmen kızları Sümeyye Ayhan´ı Konya´dan ziyarete giden Mustafa ve Fadimana çifti, burada depreme yakalandı. Enkaz altında kalan çift ve kızlarının kurtarılması için başlatılan çalışmalarda çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Kızları Sümeyye Ayhan ise enkazdan yaralı kurtarıldı. Mustafa ve Fadimana Ayhan, Konya´nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Sümeyye Ayhan´ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez KONYA, (DHA)
2023-02-08 23:33:39
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