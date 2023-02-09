5 kişilik aile, 88 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı



KONYAHATAY, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Belen ilçesinde, yıkılan Hisar Apartmanı'nın enkazında kalan 5 kişilik aile, Konya AFAD ve 3'üncü Ana Jet Üssü askerleri tarafından 88 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Hatay´ın Belen ilçesinde yıkılan Hisar Apartmanı´ndan ses geldiğini belirleyen Konya AFAD ile Konya 3´üncü Ana Jet Üs Arama Kurtarma personeli, apartmanın zemininde açtıkları boşluktan 5 kişilik bir aileye ulaştı. Hafif yaralı olarak 88 saat sonra enkazdan çıkarılan aile, hastanelere sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez KONYAHATAY, (DHA)

2023-02-09 22:24:47



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