Enkazdaki üniversiteli Zişan'ı uyanık tutup, 101'inci saatte kurtardılar



KONYA, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan Zişan Kaya´nın (20) sağ olduğunu belirleyen ekipler, 8 saat boyunca Kaya´yı uyutmamaya çalıştı. Zişan depremden 101 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin Zişan Kaya´yı uyutmamak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Ekipler, Kahramanmaraş´ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan Zişan Kaya´nın sağ olduğunu belirledi. Uyumak istediğini söyleyen Zişan Kaya´yı uyanık tutmak için ekipler 8 saat boyunca çalışma yürüttü. Konya Kulu Kaymakamlığı, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışmaları sonunda üniversite öğrencisi Zişan Kaya´yı enkazdan sağ olarak kurtardı. Ekiplerin Zişan Kaya´yı uyutmamak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA

2023-02-10 11:48:34



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