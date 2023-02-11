6 yaşındaki İrem, 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONYA, (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem, depremin 132'nci saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Ekipler, Hatay´ın Belen ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem´in sağ olduğunu belirledi. Konya AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İrem´e ulaşarak, depremden 132 saat sonra enkazdan kurtardı. İrem'in annesi Halime isimli kadının ise depremin ilk günü sağ kurtarıldığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez

2023-02-11 15:48:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.