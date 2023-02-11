Konya'daki yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi

Hasan DÖNMEZMelih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası bölgelerden tahliye edilen depremzedeler, Konya´daki yurtlara yerleştiriliyor. Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, devlet yurtlarına 7 bine yakın depremzede yerleştirildiğini açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedelerin bölgelerden tahliyeleri sürüyor. Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, "Biz Konya olarak bu depreme çok hızlı müdahale ettik. Şu an da KYK yurtlarımızda ve kamu konaklama alanlarında misafir ettiğimiz depremzede sayısı 6 bini geçti. Muhtemelen bu sayı bugün 7 bini geçecek. Sürekli sevkler yapılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Melih İlhan GÜN
2023-02-11 16:43:35
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