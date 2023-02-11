Hatay'da enkazda kalan uzman çavuş, annesi ve kardeşi toprağa verildi

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Ali SAYLAM/ KONYA, (DHA)HATAY´da depremde enkaz altında kalan Uzman Çavuş Fatih Örs (28), kız kardeşi Mislina Örs (19), annesi Serpil Örs'ün (52) cenazeleri, Konya´da toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay´daki evleri yıkılan Uzman Çavuş Fatih Örs, kız kardeşi Mislina Örs, annesi Serpil Örs, enkaz altında kaldı. Dün gece cansız bedenlerine ulaşılan uzman çavuş ve ailesinin cenazeleri, memleketleri Konya´nın Yalıhüyük ilçesine getirildi. Fatih Örs, Mislina Örs, ve Serpil Örs, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Yalıhöyük Ali SAYLAM

2023-02-11 17:56:49



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