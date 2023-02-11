5 kişilik Başlar ailesi Konya'da toprağa verildi

ALİ SAYLAM/ HÜYÜK (Konya), (DHA)ADANA'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Yusuf Başlar (42), öğretmen eşi Fatma Başlar (40) ile çocukları Büşra (13), Atıf (10), Defne (2) memleketleri Konya´nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi. 5 kişilik aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana´daki evlerinde depreme yakalanan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Başlar, öğretmen eşi Fatma Başlar ile çocukları Büşra, Atıf, Defne´nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler bugün memleketleri Konya´nın Hüyük ilçesi İmrenler Mahallesi´ne getirildi. 5 kişilik aile, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 5 kişilik aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraf kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Hüyük Ali SAYLAM
2023-02-11 18:32:34
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