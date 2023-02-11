Suriyeli Macide, depremden 136 saat sonra sağ çıkarıldı

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KONYAHATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Suriyeli Macide Hakemati (57), 136 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İstanbul Dağcılık Kulübü Hatay´da Atatürk Bulvarı´nda bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, Suriyeli Macide Hakemati'yi depremin üzerinden geçen 136 saat sonra sağ çıkardı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez DHA

2023-02-11 21:23:44



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