7 yaşındaki Mustafa depremden 163 saat sonra sağ çıkarıldı

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KONYAHATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 7 yaşındaki Mustafa, depremden 163 saat sonra sağ kurtarıldı. Mustafa´yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Karatay Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 7 yaşındaki Mustafa´yı depremden 163 saat sonra sağ çıkardı. Mustafa´yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-02-13 00:05:43



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