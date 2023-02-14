Toroslar'da köylüler ve jandarmanın kırdığı odunlar, deprem bölgelerine gönderildi (2)- Yeniden

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-------------KONYA, (DHA)KONYA´da, Toros Dağları´ndaki köylüler ve bölgedeki jandarma ekipleri, dağlardan toplanan odunları kırıp, TIR´lara yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ısınmak için oduna ve sobaya ihtiyaç duyulması üzerine Konya´nın Taşkent ilçesinde, Orta Toros Dağları´nda yaşayan köylüler, kolları sıvadı. Taşkent Kaymakamlığı´nın organizasyonunda, ormanlarda daha önceden Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kesilen odunlar, bölgedeki köylüler ve jandarma ekipleri tarafından toplandı. El birliğiyle kırılan odunlar ve sobalar, TIR´lara yüklenerek Adıyaman´a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA

2023-02-14 17:28:05



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