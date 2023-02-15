Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı (YENİDEN)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı (YENİDEN)

DHA

Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolculuklarına uğurlandı (YENİDEN)


Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar, depremde hayatını kaybetti. Cemal Kütahya ile oğlu Çınar memleketleri Konya'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay Antakya'da yaşadığı Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya hayatını kaybetti. Cemal Kütahya ve oğlu Çınar'ın cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, takım arkadaşları, hentbol camiası ile ailesi ve sevenleri katıldı. Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'dan geriye, Kütahya'nın, kaydettiği ve birbirlerine sevgi sözcükleri söyledikleri video kaldı.
THF BAŞKANI UĞUR KILIÇ: TÜRK SPORU, VATANSEVER BİR SPORCUYU KAYBETTİ
Cenazeye katılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türkiye hentbolu, Türk sporu çok vatansever, yetenekli, koca yürekli bir sporcusunu ve ailesini kaybetti. Çok üzgünüz, kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Cemal'in hentbol camiasında birçok takımda arkadaşı oldu, takımlarda oynadı. Oradaki takım arkadaşları da burada. Herkes son yolculuğuna uğurlamak için bir arada. Hepimizin sabırlı ve metanetli olması lazım" ifadelerini kullandı.  
A MİLLİ ERKEK HENTBOL BAŞANTRENÖRÜ OKAN HALAY: YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSANDI
Cemal Kütahya'nın Türk hentbolu için önemli kişilerden biri olduğuna dikkati çeken A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "Gerçekten bizim için çok zor bir süreç. İnanılmaz üzüntülüyüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte çok zorluk çekiyoruz. Cemal, hem insani olarak hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi. Küçük oyuncularımız için rol model oyuncularımızdan biriydi. Örnek olabilecek bir aile yapısına da sahipti. Yeri doldurulamaz bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu an nasıl bir süreç yaşayacağız, bundan sonraki yapılanmada nasıl oynayacağız, neler yapacağız onları ben de bilmiyorum. Bizim de psikolojik olarak desteğe ihtiyacımız var. Hayat devam ediyor ama bunu yaşayan bilir. Orada çektiği acıları biz de hissettik. Orada enkazın altında kalmak, günlerce orada kalmak herhalde bu duyguları kimse ifade edemez. Hentbol camiasının başı sağ olsun. Önemli bir insanımızı, önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Makamı cennet olsun" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cemal Kütahya ile oğlunun kayda aldığı video
Cenaze namazından görüntüler
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın açıklamaları
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay'ın açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-02-15 15:11:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar son yolcuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu ...
Beyşehir Kurucuova Mahallesi sakinleri, depremde yıkılan Doğanşehir Kurucuova'yı kardeş köy ilan etti
YEREL HABERLER Beyşehir Kurucuova Mahallesi sakinleri, depremde ...
Seydişehirli kadınlardan depremzedeler için kermes
YEREL HABERLER Seydişehirli kadınlardan depremzedeler için kermes
Evini depremzede aileye açan hayırsever, annesinin yanına yerleşti
YEREL HABERLER Evini depremzede aileye açan hayırsever, annesinin ...
Konya Şehir Hastanesinde depremzedeler için "iyilik marketi" oluşturuldu
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesinde depremzedeler için "iyilik ...
Afetzedeler yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Afetzedeler yaşadıklarını anlattı
Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda sis etkili oldu
YEREL HABERLER Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda sis etkili ...
Toroslar'da köylüler ve jandarmanın kırdığı odunlar, deprem bölgelerine gönderildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Toroslar'da köylüler ve jandarmanın kırdığı odunlar, ...
1 yıllık evli öğretmen ve fizyoterapist çift, depremde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 1 yıllık evli öğretmen ve fizyoterapist çift, ...
Akşehir'den araçlarıyla geçen depremzedelere yolda çorba ikram ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir'den araçlarıyla geçen depremzedelere yolda ...
Konya'da ticari üretimini durduran fabrika, konteyner ev yapımına başladı
YEREL HABERLER Konya'da ticari üretimini durduran fabrika, konteyner ...
Konya Hatay'a konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Konya Hatay'a konteyner kent kurmak için çalışmalara ...
Depremde yaşamını yitiren fizyoterapist Fatih Selçuk memleketi Seydişehir’de defnedildi
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren fizyoterapist Fatih Selçuk ...
(Görüntülü)TOROSLAR&#039;DA KÖYLÜLER VE JANDARMANIN KIRDIĞI ODUNLAR DEPREM BÖLGELERİNE GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOROSLAR'DA KÖYLÜLER VE JANDARMANIN ...
Konyalı gurbetçiye ait dolmuşun geliri depremzedelere bağışlanacak
YEREL HABERLER Konyalı gurbetçiye ait dolmuşun geliri depremzedelere ...
Depremzede, enkaz altındaki 72 saati Konya'da tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine anlattı:
YEREL HABERLER Depremzede, enkaz altındaki 72 saati Konya'da tedavi ...
Toroslar'da köylüler ve jandarmanın kırdığı odunlar deprem bölgelerine gönderildi
YEREL HABERLER Toroslar'da köylüler ve jandarmanın kırdığı odunlar ...
Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen tırda 5,3 milyon kaçak sigara bulundu
YEREL HABERLER Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen ...
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem ...
Enkazdan 70 saat sonra kurtardıkları kadının kendilerini sakinleştirmeye çalışmasını unutamıyorlar
YEREL HABERLER Enkazdan 70 saat sonra kurtardıkları kadının ...
Bozkır'da yaşayan mahalle muhtarı maaşını AFAD'a bağışladı
YEREL HABERLER Bozkır'da yaşayan mahalle muhtarı maaşını AFAD'a ...
Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderildi
YEREL HABERLER Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" ...
Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
Konyalı 22 PDR öğretmeni destek için Adıyaman'a gitti
YEREL HABERLER Konyalı 22 PDR öğretmeni destek için Adıyaman'a gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.