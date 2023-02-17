Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 kişi öldü(1)

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden deprem nedeniyle Konya'nın Karatay ilçesine gelen 7 kişilik aile, evde çıkan yangın sonucu çatının çökmesiyle hayatını kaybetti.DHA-Gündem Türkiye-Konya

2023-02-17 08:55:53



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