Konya'da ev yangını; çatı çöktü, 7 kişilik depremzede aile öldü

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Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)GAZİANTEP´ten Konya´daki akrabalarının yanına gelen, Suriye uyruklu depremzede aile, sobadan çıkan yangında odada mahsur kaldı. Yangın nedeniyle kerpiç evin tavanı, ailenin üstüne çökerken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak´taki tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep´in Nurdağı ilçesinden Konya´daki akrabalarının yanına gelen Suriyeli ailenin kaldığı odada, sobadan çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 8 kişilik depremzede aile, odadan çıkamadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, odanın üstündeki çatı çöktü. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Göçük altında kalan Meryem el Muhammed (42) ve eşi Münir el Ali el Dahir ile çocukları Viam el Ali el Dahir (13) ve ikiz kız kardeşi Riham el Ali el Dahir (13), Şeyma el Ali el Dahir (8), Saddam el Ali el Dahir (6) ve Yusuf el Ali el Dahir (4) ise yaşamını yitirdi. Evden yaralı kurtulan Beyen Mizel (13) de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez

2023-02-17 09:36:54



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