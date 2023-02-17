Belçikalılar ve bu ülkede yaşayan gurbetçiler, Türkiye için seferber oldu



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Belçika´nın Antwerpen kentinde yaşayan Türkler ve Belçikalılar, bölgeye 12 yardım TIR´ı gönderdi. Ayrıca içerisinde ısıtıcı, uyku tulumu, jeneratör ve çadır bulunan 50 konteynerin de deniz yoluyla gönderileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 11 ildeki vatandaşlar için Belçika´da yaşayan gurbetçiler seferber oldu. Antwerpen kentindeki Türkler ve Belçikalılar topladıkları kuru gıda, jeneratör, uyku tulumu, battaniye, yeni elbiseler, çocuk bezi, çocuk elbiseleri, temizlik malzemelerini 12 TIR ile Türkiye´ye gönderdi.

Ayrıca içerisinde ısıtıcı, uyku tulumu, jeneratör ve çadırların bulunduğu 50 konteynerin de deniz yoluyla Türkiye´ye gönderileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2023-02-17 11:01:40



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