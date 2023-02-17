Konya'da ev yangını; çatı çöktü, 7 kişilik depremzede aile öldü (2)



`DEPREMDEN KAÇTILAR, BURADAN ÇIKAMADILAR´

Gaziantep´ten Konya´daki akrabalarının yanına gelen ve kaldıkları kerpiç evin yanıp, çatının çökmesiyle hayatını kaybeden Suriyeli depremzede ailenin çocuklarından bazılarının, zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenildi. Yanan evin bulunduğu sokakta oturan Halil Tanış, "Depremden kaçtılar, buradan çıkamadılar; çok acı. Depremden sonra buradaki amcasının oğlunun evine geliyor. 8 kişiler, 1´i kurtuluyor. Yangının sobadan çıktığı söyleniyor. Soba devrilmiş, eşyaları tutuşturmuş ve dumandan etkilenmişler. Çatı sonradan çöküyor. İtfaiye geldikten sonra gördüm çatının çöktüğünü ve enkazda kalıyorlar. Evde 2 aile var; ailenin biri, çocuklarıyla kendilerini dışarı atıyor ama diğerlerini kurtaramıyorlar. Biz gece geldik, elimizden bir şey gelir mi, diye ama elimizden bir şey gelmedi. Çok zor bir durum" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Konya ilimiz merkez Karatay ilçesinde 17.02.2023 günü saat 02.55´te bir evde yangın çıktığı ihbar edilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre, söz konusu evin tek katlı olduğu, evde ev sahibi 6 kişi ve misafir 8 kişilik aile olmak üzere 14 kişinin yaşadığı, evde çıkan yangın sonucunda evde kalanlardan 7 kişinin sağ olarak kurtulduğu ve tedavilerine devam edildiği, 7 kişinin ise vefat ettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bir Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya titiz bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2023-02-17 11:58:39



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