Konya'da ev yangını; çatı çöktü, 7 kişilik depremzede aile öldü (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AİLEDEN GERİYE TEK O KALDI

Gaziantep´ten Konya´daki akrabalarının yanına gelen ve kaldıkları kerpiç evin yanıp, çatının çökmesiyle hayatını kaybeden Suriyeli depremzede ailenin otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşamını yitiren Meryem el Muhammed (42) ile eşi Münir el Ali el Dahir ve çocukları Viam el Ali el Dahir (13) ve ikiz kız kardeşi Riham el Ali el Dahir (13), Şeyma el Ali el Dahir (8), Saddam el Ali el Dahir (6) ve Yusuf el Ali el Dahir´in (4) cenazeleri Hacıveyis Camii´ne getirildi.

Yangının çıktığı odadan yaralı kurtulan Beyen Mizel (13) ise taburcu oldu. Mizel, yangında kaybettiği ailesinin cenazesine katıldı. Mizel´in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. 7 kişilik ailenin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından İşgalaman Mezarlığı´na defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-02-17 14:59:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.