Konya'dan Hatay'a 10 tır besi ve süt yemi gönderildi

KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi´nin, Hatay´a gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi, deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay´da gerçekleştirdiği altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi çalışmaların yanında hayvan üreticileri içinde 10 TIR besi ve süt yemi gönderdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay´da yaşamın normale dönmesi adına Konya´daki belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler olarak `tek yürek´ olunduğunu ifade etti. Atlay, Hatay´da büyük bir yıkıma neden olan depremin ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtarma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan her alanda depremzedelerin yanında olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini kaydetti. Altay, ilçe belediyeleriyle birlikte bölgeye 600 TIR´dan fazla yardım malzemesi ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 TIR un gönderdiklerini hatırlattı.`HAYVANSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI ÇOK ÖNEMLİ´Altay, Hatay´daki çiftçilerin üretim sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 TIR besi ve süt yeminin bölgedeki üreticilere ulaştırıldığını belirterek, "Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Hatay´daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli olmasını diliyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk yok Allah´ın izniyle. Konya olarak Hatay´da yaraları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2023-02-23 11:08:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.