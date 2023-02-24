Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.01'de merkez üssü Ereğli ilçesi olan, yerin 7,05 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez

2023-02-24 17:35:19



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