Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (5)

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BAZI KÖYLERDE HASARA NEDEN OLDU

Niğde´nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Konya'nın Ereğli ilçesinin kırsal Kutören Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu, bazı evlerin de eklentileri yıkıldı. Belkaya Mahallesi'nin camisinde de çatlaklar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA-Erol ERDAL

2023-02-25 15:25:28



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