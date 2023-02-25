Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem (6)

Dünyanın en büyük depremini yaşamış Şili nasıl başardı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'DEPREM, TUZ GÖLÜ FAYININ KONYA´YA SIÇRAMA YAPAN KOLUNDA OLDU'

Niğde´nin Bor ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili çalışmalar yürüten, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Prof. Dr. Eren, "Bugünkü deprem Tuz Gölü fayının Ereğli-Konya içlerine doğru sıçrama yapan doğrultu atımlı bir fay kolunun üzerinde olmuştur. Dün aynı bölgede gelişen 4.2 büyüklüğündeki deprem çözümleri normal fay verirken, bugünkü 5.3 büyüklüğündeki depremin EMSC tarafından verilen çeşitli deprem araştırma merkezlerinin odak mekanizması çözümleri depremin doğrultu atımlı bir fay üzerinde geliştiğini gösteriyor" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-02-25 15:43:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.