PKK/KCK'lı terörist, Taksim saldırısının benzeri için hazırlık yaparken yakalandı (2)



'AİLEMDEN KAÇIYORUM' DİYEREK KENDİSİNİ GİZLEMİŞ

Konya'da operasyonla yakalanan, PKK/KCK'lı 'Xweza Lilaw' kod adlı terörist Gülda Bebek'in, 6 ay önce Konya'ya geldiği ve bu süreçte M.B.O. (33) ile tanışıp, sevgili olduğu, ailesinden kaçtığı ve bu nedenle farklı isimler kullandığı yalanını söyleyerek yardım aldığı öğrenildi. M.B.O.'nun ise birçok suçtan toplam 17,5 yıl hapse çarptırıldığı, cezaevi firarisi olduğu, 'uyuşturucu' ve 'kasten yaralama' dahil 7 suçtan da arandığı belirlendi.

'FEDAİ' TARZI EYLEM İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ

Terörist Gülda Bebek'in, 'fedai' tarzı eylem için hazırlanan düzeneği hücre evindeki kombiye gizlediği ortaya çıktı. Hücre evindeki aramada ise kombiye gizlenen bomba düzeneği yanında ABD üretimi olan 9 milimetre çapında tabanca ve 2 şarjör ile onlarca fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, 2 elektronik devre, avometre (devre ölçüm aleti), bomba düzeneğinde kullanılan 2 küçük ampul ele geçirildi.

Operasyonda, Gülda Bebek ve M.B.O ile irtibatlı olduğu anlaşılan M.H. de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-02-25 15:52:03



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