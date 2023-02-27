Mezarlıkta cesedi bulunan kadının kimliği DNA örneğinden belirlenecek



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü bulunan kadın cesedinin kimliğinin belirlenebilmesi için alınan DNA örnekleri jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı´nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DNA ÖRNEKLERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri cesedin bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Selvili Mahallesi ve çevresinde kayıp olarak aranan herhangi birinin olmadığı belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için de alınan DNA örnekleri, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği´ne gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2023-02-27 15:41:44



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