Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fahiş kira artışına soruşturma



Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrası fahiş artış yapan konut sahipleri ve emlakçılar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından bölgelerde yaşayanlar, farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları, kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri de evleri yüzde 30 ile 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı. Artan şikayetler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, fahiş artış yapan konut sahibi ve emlakçılara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine , Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-03-01 17:47:05



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