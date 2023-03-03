Depremin vurduğu Malatya'da EYT'liler, işlemleri için SGK'ya başvurdu

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Salih BÜYÜYKSAMANCI/MALATYA, (DHA)MALATYA'da vatandaşlar, EYT'nin kabul edilmesiyle ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti. Başvuruda bulunan Bekir Şahin, "14 ay yaşa takılmıştım. Geldik form doldurduk. Bakalım hayırlısı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da, EYT´liler SGK'nın yolunu tuttu. Başvuruda yoğunluk olmadığı görüldü. Form doldurarak emeklilik başvurusunu yapan Bekir Şahin, yaşadığı depremi anlattı. Hayatlarında görmediği şeyleri gördüklerini söyleyen Şahin, "14 ay yaşa takılmıştım. Geldik form doldurduk bakalım hayırlısı" ifadelerini kullandı.

İsmet Erkuş ise "Başvuruda bulunacağım. Muhasebeci çıkışımı verecek. İnşallah önümüzdeki aylarda emekli olacağım. Umarım insanları rahatlatan bir maaş olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-03 12:43:47



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