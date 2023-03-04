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Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte kurtarıldı

DHA

Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte kurtarıldı


Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)HATAY'da, uyuduğu minibüste depreme yakalanan Gülnaz Er (43), park ettikleri yerdeki apartmanın yıkılması sonucu araç içinde sıkıştı. Konya UMKE ekipleri, 30 saat Er'i uyanık tutarak gelen diğer ekiplerle onu kurtardı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. UMKE sorumlusu Ömer Göksu, "Aracın farını veya elimizdeki ışıkları kapattığımızda, onu bırakacağımızı düşünüp bağırmaya başlıyordu. O bizi çok etkiliyordu. 'Ne olur beni burada bırakmayın' diyordu. Arkadaşlarla nöbet tutarak başında bekledik ve kurtardık" dedi.
Osmaniye'den eşi ve oğluyla Hatay'a giden Gülnaz Er, Kahramanmaraş merkezli depreme uyuduğu minibüste yakalandı. Altına park ettikleri apartman, minibüsün üzerine yıkıldı. Eşi ve oğlu araçtan sağ çıkarken, Gülnaz Er'in bacakları enkazda sıkıştı. Depremin ardından Konya'dan Hatay'a giden UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) görevlileri, minibüste sıkışan Er'e ulaştı. Ekipler, 30 saat boyunca Er'i uyanık tutup, kurtardı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
'IŞIKLARI KAPATTIĞIMIZDA GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU'
Gülnaz Er'in kurtarılma sürecini anlatan Konya UMKE sorumlusu Ömer Göksu, "İlk intikal ettiğimiz yer Hatay'dı. Hemen bir göçük altında kalan bir vatandaşımızın yardımına koştuk. Anne-baba ve çocuk minibüste kalıyorlar, deprem günü de yıkılan bir binanın altına park ediyorlar. Sadece annenin ayakları sıkışmış. Enkaz altında ama aracın içerisinde. Afetzedeye sürekli moral vermeye çalıştık. Sürekli sağlık müdahalelerinde bulunduk. Beni etkileyen taraf şu oldu. İnsanların o anda ne kadar ürktüğü, ne kadar aciz kaldığı, o vatandaşın bize dört elle sarılıp yalvarması oldu. Aracın farını veya elimizdeki ışıkları kapattığımız zaman, onu orada bırakacağımızı düşünüp bağırmaya başlıyordu. O bizi çok etkiliyordu. Sürekli onunla sohbet ettik, 30 saat ışıkları kapatmamaya çalıştık. Sonra da kurtarma ekiplerinin de gelmesiyle sağ salim enkazdan çıkardık. İlk anlarda gelip gidenler olmuş, bizim de bırakıp gideceğimizi düşündü. 'Ne olur beni burada bırakmayın' diyordu. Arkadaşlarla nöbet tutarak başında bekledik ve kurtardık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-03-04 10:10:17

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