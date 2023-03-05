Konyaspor - Giresunspor: 0-0

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
KONYASPOR: Sehic -, Adil, Guilherme, Ahmet Oğuz, Calvo, Pozuelo(Dk.58 Çekiçi), Moreno(Dk.79 Mehmet Ali Büyüksayar), Mahir Emreli(Dk.58 Muric), Soner(Dk.74 Paz ), Bouchalakis, Muhammet Demir
GİRESUNSPOR: Ferhat Alper Uludağ(Dk.45 Faruk), Arias, Perez, Görkem, Savicevic(Dk.72 Kuwas) Meija, Serginho, Sainz, Campuzano(Dk.90 Kadir), Bajic(Dk.72 Murat Cem Akpınar)
SARI KARTLAR: Bouchalakis, Paz, Ahmet Oğuz, (Konyaspor) Ferhat, Sainz, Faruk, Alper Uludağ, (Giresunspor)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
17´nci dakikada Guilherme´nin sol taraftan korner atışıyla ceza alanında topla buluşan Adil´in şutunu Savicevic çizgiden çıkardı.
32´nci dakikada Moreno´nun ara pasıyla ceza alanına giren Pozuelo´nun şutu yandan auta gitti.
40´ıncı dakikada Moreno´nun ceza sahasına ortasında, topa yükselen Muhammet Demir´e Perez´in ayakla müdahalesinde yeşil-beyazlılar penaltı bekledi. Maçına hakeminin VAR incelemesinin ardından hava atışıyla devam kararı verildi.
78´inci dakikada orta alandan uzun pasla ceza alanına hareketlenen Sainz, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu kaleci uzaklaştırdı.
90´ıncı dakikada Muric´in ceza alanı dışından sert şutu kale direğinden oyun alanına döndü.
90+8´inci dakikada Muric´in ceza alanı ön çizgisine yakın noktada kullandığı serbest vuruş direkten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-03-05 18:10:32
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