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Konyaspor - Giresunspor maçının ardından

DHA

Konyaspor - Giresunspor maçının ardından


Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) Süper Lig'in 24'üncü haftasında golsüz tamamlanan Konyaspor Giresunspor maçının ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü Alexsandar Stanojevic, galip gelemedikleri için `sinir bozucu bir durum´ yorumunu yaptı. Stanojevic, "Galibiyet olmadığı için tabi ki bizim için sinir bozucu bir durum. Malesef kazanamadık. Özellikle birden çok direkten dönen şutumuz oldu. Fakat ne yazık ki topu ağlarla buluşturamadık. Tabi ki maç süresince iyi olan ve kötü olan durumlarımız oldu. Kaleden dönen birden çok şutumuz oldu. Kesinlikle daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekirdi. Topu ağlarla buluşturmamız gerekirdi. Başlangıçtan itibaren taraftarımızdan çok iyi bir destek aldık. Öncelikle onlardan özür dilemek istiyorum. Fakat nihayetinde istenileni veremedik. Bundan dolayı çok üzgünüm" dedi.
STANOJEVİC: TAKIMIN MENFAATİ İÇİN OLACAKSA İSTİFA ETMEYE HAZIRIM
Teknik direktör Stanojevic, bir basın mensubunun "istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Öncelikle ben vazgeçen bir ruha sahip değilim, vazgeçmeyeceğim elbette. Fakat tabii ki bu takımın menfaati için olacaksa ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu oyuncuların düşüncesi, yönetimin veya herhangi birinin düşüncesiyse ve takımın menfaatine olacaksa elbette düşünebilirim, gözden geçirebilirim. Fakat bugün iyi bir performans sergiledik. 3 tane kaleden dönen şutumuz var. Ama ne yazık ki istenileni alamadık. Bireysel perspektifte konuşmak gerekirse kendi tarafımda gereken her şeyi verdim fakat kulüpten böyle bir talep, böyle bir durum söz konusu ise tabii ki istişare etmeyi ve konuşmayı göz önüne alabilirim" şeklinde yanıt verdi.
HAKAN KELEŞ: BURADA ALDIĞIMIZ 1 PUAN BİZİM İÇİN İYİ
Giresunspor Teknik Direktörü Fatih Keleş ise, kaybetmemenin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Keleş, "Konyaspor gibi güçlü bir kadroya sahip takımla burada zorlu bir maç geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz geçen senenin 3´üncü takımı ve çok fazla yeni transferleri vardı. İyi bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. Ona rağmen bugün bizim için en önemli şeylerden bir tanesi savunmayı iyi yapmaktı. Ona rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik. Ama ligde her maç her puan çok önemli. Buradan aldığımız 1 puan bizim için iyi ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bizim için kaybetmemek çok önemliydi. Çünkü kötü bir gidişatımız vardı. Şimdi önümüzde Karabük maçı var. Oradan alacağımız 3 puanla ileriye dönük hedeflerimiz doğrultusunda bizim için iyi olacak. Oyuncularıma gösterdikleri özverili oyun ve müthiş mücadele için teşekkür ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fatih Keleş basın açıklaması
Alexsandar Stanojevic basın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-03-05 19:35:29

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