Önce otomobili, sonra 100 bin liralık döküm malzemesini çaldı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, önce düz kontakla çalıştırdığı otomobili, ardından aynı mahalledeki atölyeden 100 bin lira değerinde döküm malzemesini çalan Furkan G. (24) yakalandı. Hırsızlık suçundan 12 kaydı olan Furkan G., adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen pazartesi gecesi, Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan G., park halindeki otomobilin kapısını zorlayarak açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak, araçla kaçtı. Furkan G., ardından, aynı mahalledeki sanayi sitesindeki atölyeden 100 bin lira değerinde döküm malzemesini otomobile yükleyip uzaklaştı.
Sabah, araç ve atölye sahiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin, hırsızlık suçundan 12 kaydı bulunan Furkan G. olduğunu saptadı.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Furkan G.'nin dün plakasını söktüğü araçla Antalya Çevre Yolu Kozağaç Kavşağı'nda seyir halinde olduğu tespit edildi. Polis, çevre yolunda önlem alıp Furkan G.'ye, 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve otomobille kaçan Furkan G., yaklaşık 50 kilometrelik takip sonucu aracı terk edip, bu kez koşarak kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, Furkan G.'yi Lalebahçe Mahallesi Muhterem Sokak'ta yakaladı.
41 BİN 388 TL CEZA
Antalya'da karıştığı hırsızlık olayından dolayı hakkında yakalama kararı olan Furkan G., gözaltına alındı. Furkan G. hakkında, ayrıca, 'Ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak', 'Aracı ters yönde kullanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Drift yapmak' suçlarından 41 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Furkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-09 12:57:38
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