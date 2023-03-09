Önce otomobili, sonra 100 bin liralık döküm malzemesini çaldı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da, önce düz kontakla çalıştırdığı otomobili, ardından aynı mahalledeki atölyeden 100 bin lira değerinde döküm malzemesini çalan Furkan Gülenç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-09 16:29:08



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