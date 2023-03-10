Ayos Konyaspor - Türk Telekom: 75-84

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
AYOS KONYASPOR BASKETBOL:Sinan Sağlam 7, Sulaımon 12, Perez 8, Eddie 20, Schıllıng 11, Nikolov, Mert Gizir 3, Erkin Şenel , Ramazan Tekin , Badzim 14
TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel 9, Berk Demir 8, Grant 8, Bouteille 16, Jones 20, Boran Güler, Semih Erden , Batuhan Acar 1, Taylor 5, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11
1'İNCİ PERİYOT: 22-20
İLK YARI: 48-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de Ayos Konyaspor, sahasında Türk Telekom'la karşılaştı. Konyaspor, Türk Telekom'a 75-84 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-10 22:04:48
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