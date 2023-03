Karatay Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabulü sürecini çat kapı tiyatro oyunuyla anlattı

KONYA,(DHA) 'İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla Karatay Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve milli marş olarak kabul ediliş sürecini, o günlerde yaşananların yanı sıra dönemin mücadele ruhunu bir kez daha yaşatabilmek amacıyla çat kapı tiyatro gösterisi projesini hayata geçirdi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in canlandırıldığı tiyatro gösterisi, ilçedeki tüm liseleri kapsadı.



Mehmet Akif Ersoy ile Hamdullah Suphi Tanrıöver'i canlandıran profesyonel tiyatro oyuncuları, ilçedeki tüm okullara giderek ders sırasında sınıf kapılarını çalıp içeri girdi. Çat kapı tiyatro gösterisinde İstiklal Marşı'nın kabulünde büyük rol oynayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, milli bir marşın belirlenmesi amacıyla düzenlenen yarışmadan ve Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılışından söz ederken; Mehmet Akif Ersoy ise 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'nı kaleme alışını ve sonrasında yaşadıklarını tiyatral bir dille anlattı. ÇAT KAPI TİYATRO PROJESİ ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

Tiyatro oyunuyla günümüzden tam 102 yıl öncesine yolculuk yapan öğrenciler, projeye tam not verdi. Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nın ve Milli Mücadele Dönemi'nin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Karatay Belediyesi'nin projesini değerli bulduklarını vurgulayan öğrenciler, "O dönemi elbette kitaplardan da çok okuduk. Ancak böyle bir tiyatro gösterisi, bizim için çok daha etkili oldu diyebiliriz. Oyunu izlerken çok duygulandık Ecdadımızın vatanımıza, milletimize ve değerlerimize olan bağlılığı bizi bir kez daha gururlandırdı. Bize geçmişimizi ve tarihimizi tiyatro oyunuyla anlatan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya ve tiyatro oyuncularına çok teşekkür ederiz" dedi."İSTİKLAL MARŞI'MIZ MİLLETİMİZİN ORTAK DİLİDİR"İlçedeki tüm liseleri kapsayan proje hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mehmet Akif Ersoy'un ve Milli Mücadele'nin daha iyi anlaşılması bakımından projeyi önemsediklerinin altını çizdi.

İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil hepimize yol gösteren bir şuur olduğunun altını çizen Kılca, "İstiklal Marşı, vatan toprağının sınırlarının dışında sınırsız bir bağlılıkla sahip olduğumuz en kıymetli değer olduğunu anlatan ve onu gelecek kuşaklara aktaran bir şuurdur. Her bir dizenin arasına gizlenmiş mücadele, aitlik, muhabbet ve duruş vardır. İstiklal Marşı'mız, milletimizin ortak dilidir. Dünya üzerinde hiçbir milletin bu kadar güzel bir marşı yoktur. Çünkü mücadele ne kadar büyükse o mücadeleyi destekleyen 'vatan ve millet sevgisi' de o kadar büyük olmalı. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir yeri vardır. Bizler de öğrencilerimiz için Karatay Belediyesi olarak özgürlüğümüzün vesikası olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy Günü'nde böyle bir proje hazırladık. Bizler, bize miras bırakılan düşünce ve fikirleri gelecek nesillerimize doğru şekilde aktarabilirsek bu ruhun amacına önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Milletimizin hissiyatına tercüman olan İstiklal Marşımızın kabulünün 102'nci yıl dönümünde, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatan için can veren, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

2023-03-11



