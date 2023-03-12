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Yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırısına uğradı

DHA

Yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırısına uğradı


KONYA, (DHA)KONYA´nın Orta Toroslardaki Taşkent ilçesinde esnaf Mustafa Gümrah (25), arkadaşıyla video kaydı yapmak isterken yaban domuzunun saldırısına uğradı. Saldırıyı yara almadan atlatan Gümrah, "İş yerime gelecektim yolda araç bekliyorduk. Sonra çalılıklardan bir ses duyduk. Yabani bir havyan olduğunu düşünüp video çekmek istedik. Sonra domuzla aramızda 1-2 metre kaldı ve bana saldırdı. Ben bir domuzun böyle vahşi olabileceğini düşünemedim. Kendimi ellerimle savunmaya çalıştım. Bu anları da arkadaşım videoya kaydetti" dedi.
Orta Toros Dağlarındaki Konya´nın Taşkent ilçesi Ilıcapınar Mahallesi´nde arkadaşıyla ilçeye gitmek için araç bekleyen oto yıkamacı Mustafa Gümrah, ormanlık alandaki çalılıklardan ses duydu. Gümrah, yabani bir hayvan olabileceğini düşünerek arkadaşıyla birlikte cep telefonu kamerasıyla kaydetmek istedi. Bu sırada çalılıklardan çıkan yaban domuzu, Gümrah´a saldırdı. Bir süre domuzla mücadele eden Gümrah, saldırıyı yara almadan atlattı. Domuz da saldırı sonrası bölgeden uzaklaştı.  O anlar ise Gümrah'ın arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendini elleriyle savunmaya çalıştığını ifade eden Mustafa Gümrah, "İş yerime gelecektim yolda araç bekliyorduk. Sonra çalılıklardan bir ses duyduk. Yabani bir havyan olduğunu düşünüp video çekmek istedik. Sonra domuzla aramızda 1-2 metre kaldı ve bana saldırdı. Ben bir domuzun böyle vahşi olabileceğini düşünemedim. Kendimi ellerimle savunmaya çalıştım. Bu anları da arkadaşım videoya kaydetti. Bizim amacımız hayvanı görüntülemekti, o geldi bana saldırdı. Video paylaşıldı, cesaretimi tebrik edenler de oldu. Bizim amacımız hayvana eziyet etmek değildi. Hayvana bir zarar vermek istemedik. Biz yaban hayatını, doğayı seven kişileriz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA
2023-03-12 11:24:43

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