A Milli Erkek Hentbol Takımı, Lüksemburg'u 31-20 mağlup etti

KONYA,(DHA)- SALON: Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu
HAKEMLER: Dorian Sirbu, Victor Serdiuc (Moldova)
TÜRKİYE: Taner Günay, Mehmet Emre, Enis Harun Hacıoğlu, Çetin Çelik, Yakup Yaşar Simsar, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk, Eray Karakoç, Şevket Yağmuroğlu, Çağlayan Öztürk, Can Çelebi, Alper Aydın, Samet Kanberoğlu, Ömür Pehlivan, Tolga Durmaz, Gökay Bilim
LÜKSEMBURG: Aguer, Herrmann, Trivic, Krier, Guden, Ilic, Tomassini, Weyer, Wirtz, Scheid, Meyers, Rastoder, Kaysen, Etute, Biel, VeidigEHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Lüksemburg´u 31-20´lik skorla mağlup etti.
Karşılaşma öncesi depremde hayatını kaybeden A Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi anısına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve THF Başkanı Uğur Kılıç tarafından kardeşi Gözde Kütahya'ya plaket verildi. Karşılaşmaya A Milli Takım oyuncuları, Cemal Kütahya adı anons edilerek çıkarken, maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. DHA-Spor Türkiye-Konya DHA
2023-03-12 21:11:58
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