Evden çeyiz hırsızlığı kamerada

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'da müstakil eve girip, çeyiz eşyalarını çalan 2 şüpheliden biri yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Mart'ta Meram ilçesinde meydana geldi. Müstakil bir eve giren 1'i kadın 2 kişi, evlilik hazırlığı yapan bir genç kızın çeyizini çaldı. İhbarla harekete geçen polis, şüphelilerin 2 adet televizyon ve çeyiz ile evden çıktığını belirledi. Şüphelilerin Emre Uysal (35) ile Zeynep Ç. olduğunu tespit edildi. Polis, 'hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçundan 5 kaydı olan Uysal'ı, 9 Mart'ta saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Uysal, ilk ifadesinde, televizyonları ve çeyizi Burcu Ş. (30) isimli bir kadına sattığını itiraf etti. Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli aranırken, Burcu Ç. hakkında da 'hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-13 13:30:37
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