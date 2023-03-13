Eski bakan Tanır için TBMM'de cenaze töreni (2)

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ESKİ BAKAN TANIR, ILGIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Eski bakan Vefa Tanır'ın cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Burada düzenlenen törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Tanır'ın cenazesi, ikindi vakti Pir Hüseyin Camisi'nde kılınan namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan Vefa Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19'uncu dönemde Konya'dan milletvekilli seçildi. 36 ve 39'uncu hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38'inci hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49'uncu hükümet döneminde Orman Bakanı, 51 ve 52'nci hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı. (DHA) Mustafa TANIR/ILGIN (Konya), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIR

2023-03-13 18:34:49



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