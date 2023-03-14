TÜMOSAN'dan afetzede çiftçilere 60 milyon liralık bütçe



KONYA,(DHA) Konya 19'uncu Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı başladı. Fuarda TÜMOSAN da traktör ve zirai ekipmanlarını sergiliyor. afetzede çiftçiler için çalıştıklarını söyleyen TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, "Bölgedeki çiftçiler için 60 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Türkiye'nin en büyük arazilerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölge bizim için oldukça kıymetli. Tarımın da devam etmesi açısından elimizden gelen desteği veriyoruz. Müşterilerimiaze yenileme, yeni ürün verme anlamında kolaylıkları sağlıyoruz. Ortak bir kararla öncelikli sevkiyatlarımızın tamamını afet bölgesine veriyoruz" dedi. Fuarda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Koca, "Türkiye'nin en büyük fuarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz, yurt içi ve yurt dışı katılımı çok yüksek. Uluslararası niteliği taşıdığı için bize daha da heyecan veriyor. Türkiye'de 90 satış kanalımız var yerli üreticilerimizin tamamını destekliyoruz. Yurt dışı ekiplerimiz yabancı ziyaretçilerimizden de satış noktasında aksiyon alıyor. Türkiye'deki katma değeri yurt dışına aktarmak bizim için mutluluk verici" diye konuştu. Depremin ilk gününden beri afetzedelerimizle irtibat kurmaya çalıştıklarını söyleyen Koca, "Bu noktada Albayrak Holding dışında TÜMOSAN olarak 60 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Bu bütçede; yiyecek, giyecek, forklift desteklerimiz bulunuyor. 4 şehirde yükleme ve boşaltma çalışmalarına destek olan operatörlerimizle beraber 21 forkliftimiz var. Aynı zamanda Gaziantep İslahiye'de depremin 3'üncü gününden beri devam eden bir aşevimiz var. Günde 3 bin kişiye yemek veriyoruz. Yakın zamanda yine yeni bir ortaklıkla psikoloji merkezi açarak küçük arkadaşlarımıza bir umut ışığı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı."AFETZEDE ÇİFTÇİLERİMİZE YENİLEME VE YENİ ÜRÜN VERMEDE KOLAYLIK SAĞLIYORUZ"Depremin vurduğu illerdeki çiftçiler için de birçok kolaylık sağladıklarını belirten Koca "Çiftçilerimiz, ana üreticilerimiz. Biz burada üretip, burada satan üreticilerimizin destekleriyle var olan bir firmayız. Onlara gerek traktörlerini koruma, gerekse çalışmalarını düzenlemek için ayrıca ortak bir fon çalışması içerisindeyiz. Depremin ilk gününden beri satış kanallarımız, pazarlama ekiplerimiz, satış sonrası ekiplerimizle beraber hem üreticilerimizle hem de kendi kanallarımız vasıtasıyla iletişimdeyiz. Konteyner yardımları sağlıyor, temel ihtiyaçları için destek veriyoruz. Önemli bir bölge, tarımın devam etmesi gerekiyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez DHA

2023-03-14 15:29:25



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