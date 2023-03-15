Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Umarım bizim için Galatasaray maçı bir şeyleri değiştirir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Umarım bizim için Galatasaray maçı bir şeyleri değiştirir

DHA

Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Umarım bizim için Galatasaray maçı bir şeyleri değiştirir


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) KONYASPOR Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Biz, uzun bir süredir galibiyet alamadık. Galatasaray uzun süredir kazanan bir takım ve umuyoruz ki bu maç bizim için de Galatasaray için de bir şeyleri değiştiren nokta olacaktır" dedi. 
Süper Lig'in 26´ncı haftasında 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray´ı konuk edecek Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün basına açık olan antrenman öncesi konuşan teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Galtasaray ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Konyaspor takımının iyi bir noktada olmadığını belirten Stanojevic, ''Galatasaray ile oynanacak maçımız bizim için çok önemli. Ligde şu ana kadar çok iyi bir pozisyondalar. Bizim ise çok iyi bir noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Fakat öncekinden daha iyiyiz. Son zamana kıyasla çok daha gelişmiş, çok daha ilerlemiş bir pozisyondayız. Taraftarımızdan da destek beklentimiz var. Elimizden geldiğince yüzde yüz performansımızı ortaya koyacağız. Bütün kadromuz hazır. Yalnızca Michalak şu anda bir sakatlıkla mücadele ediyor. Onun dışında tüm kadromuz hazır" diye konuştu. 
Galatasaray'ın baskılı ve agresif bir oyun sergilediğini ifade eden Stanojevic, şunları söyledi:
''Galatasaray, çok baskın ve fazla agresif bir oyun sergiliyor. Oyun taktikleri ve stilleri çok baskın ve prese dayalı. Tabii ki atakta tüm beklentilerimizi biliyoruz. Çünkü tüm noktalarını analiz ettik ve inceledik. Galatasaray´ı kutlamak istiyorum. Özellikle çok iyi bir koçları var. Başarıları asla yadsınamaz. Biz, uzun bir süredir galibiyet alamadık. Galatasaray uzun süredir kazanan bir takım ve umuyoruz ki bu maç bizim için de Galatasaray için de bir şeyleri değiştiren nokta olacaktır." 
"HAZMETMESİ ÇOK ZOR BİR DURUM"
Bir basın mensubunun, taraftarın son haftalarda, takımın galibiyet alamamasına tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Stanojevic, şöyle yanıt verdi:
"Taraftarlarımızın isteklerini ve niyetlerini anlayabiliyorum. Bundan dolayı çok üzgünüm. Hazmetmesi çok zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Üzüntülerini ve hüzünlerini anlayabiliyorum, bundan dolayı çok üzgünüm. Bu maç da bizim için çok önemli ve onların desteklerine ihtiyacımız var. Tabii ki hislerini değiştirmek ve onları mutlu etmek bizim işimiz, bunun için çabalayacağız."
MAHİR EMRELİ: GALATASARAY´IN SERİSİNİ UMARIM KONYA´DA DURDURURUZ 
Yeşil-beyazlı takımın forvet oyuncusu Mahir Emreli ise, Galatasaray için taktiksel antrenmanlar yaptıklarını kaydetti. Mahir Emreli, "Birkaç gündür daha taktiksel antrenmanlar yapıyoruz. Rakibimize uygun şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Rakibimizi tanıyoruz. Ligde 1´inci sıradalar, çok iyi futbol oynuyorlar. Güzel bir seri yakaladılar. Umarız bu seriyi Konya'da durdururuz" şeklinde konuştu.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stanojevic'in açıklamaları
Mahir Emreli'nin konuşması
Antrenmandan görüntüler
 
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-03-15 16:54:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DNA testi sonuçlandı, Masal bebek ailesine kavuştu
YEREL HABERLER DNA testi sonuçlandı, Masal bebek ailesine kavuştu
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final
YEREL HABERLER Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli ...
Seydişehir'de depremzedeler yararına kermes yapıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de depremzedeler yararına kermes yapıldı
Hatay'daki Konya Konteyner Kentte 349 konteyner belirlenen alana yerleştirildi
YEREL HABERLER Hatay'daki Konya Konteyner Kentte 349 konteyner ...
Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Finali
YEREL HABERLER Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli ...
Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde
YEREL HABERLER Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son ...
Konya'da 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak işlem yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve ...
Seydişehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Seydişehir'den kısa kısa
Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da meyve suyu kutusuna uyuşturucu gizleyen 6 ...
Konya'da depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem
YEREL HABERLER Konya'da depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan ...
TÜBİTAK projesiyle, boksit yataklarındaki nadir toprak elementleri ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER TÜBİTAK projesiyle, boksit yataklarındaki nadir ...
Konya'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Konya'da devrilen üç tekerlekli elektrikli ...
TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı'nda ürünlerini sergiledi
Beyşehir'de yağış sevinci
YEREL HABERLER Beyşehir'de yağış sevinci
TÜMOSAN'dan afetzede çiftçilere 60 milyon liralık bütçe
YEREL HABERLER TÜMOSAN'dan afetzede çiftçilere 60 milyon liralık ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren ...
Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi
YEREL HABERLER Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi
Güneysınır'da 14 Mart Tıp Bayramı
YEREL HABERLER Güneysınır'da 14 Mart Tıp Bayramı
Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sağlık ...
Konya'da bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konya'da bıçakladığı annesini rehin alan şüpheli ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, Habib-i Neccar Camisi'ni restore etmek istiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, Habib-i Neccar Camisi'ni ...
Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da duvar görünümü verilen ahşap bölmede 29 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.