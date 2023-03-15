Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Umarım bizim için Galatasaray maçı bir şeyleri değiştirir



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) KONYASPOR Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Biz, uzun bir süredir galibiyet alamadık. Galatasaray uzun süredir kazanan bir takım ve umuyoruz ki bu maç bizim için de Galatasaray için de bir şeyleri değiştiren nokta olacaktır" dedi.

Süper Lig'in 26´ncı haftasında 17 Mart Cuma günü saat 20.00'de sahasında Galatasaray´ı konuk edecek Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün basına açık olan antrenman öncesi konuşan teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Galtasaray ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Konyaspor takımının iyi bir noktada olmadığını belirten Stanojevic, ''Galatasaray ile oynanacak maçımız bizim için çok önemli. Ligde şu ana kadar çok iyi bir pozisyondalar. Bizim ise çok iyi bir noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Fakat öncekinden daha iyiyiz. Son zamana kıyasla çok daha gelişmiş, çok daha ilerlemiş bir pozisyondayız. Taraftarımızdan da destek beklentimiz var. Elimizden geldiğince yüzde yüz performansımızı ortaya koyacağız. Bütün kadromuz hazır. Yalnızca Michalak şu anda bir sakatlıkla mücadele ediyor. Onun dışında tüm kadromuz hazır" diye konuştu.

Galatasaray'ın baskılı ve agresif bir oyun sergilediğini ifade eden Stanojevic, şunları söyledi:

''Galatasaray, çok baskın ve fazla agresif bir oyun sergiliyor. Oyun taktikleri ve stilleri çok baskın ve prese dayalı. Tabii ki atakta tüm beklentilerimizi biliyoruz. Çünkü tüm noktalarını analiz ettik ve inceledik. Galatasaray´ı kutlamak istiyorum. Özellikle çok iyi bir koçları var. Başarıları asla yadsınamaz. Biz, uzun bir süredir galibiyet alamadık. Galatasaray uzun süredir kazanan bir takım ve umuyoruz ki bu maç bizim için de Galatasaray için de bir şeyleri değiştiren nokta olacaktır."

"HAZMETMESİ ÇOK ZOR BİR DURUM"

Bir basın mensubunun, taraftarın son haftalarda, takımın galibiyet alamamasına tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Stanojevic, şöyle yanıt verdi:

"Taraftarlarımızın isteklerini ve niyetlerini anlayabiliyorum. Bundan dolayı çok üzgünüm. Hazmetmesi çok zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Üzüntülerini ve hüzünlerini anlayabiliyorum, bundan dolayı çok üzgünüm. Bu maç da bizim için çok önemli ve onların desteklerine ihtiyacımız var. Tabii ki hislerini değiştirmek ve onları mutlu etmek bizim işimiz, bunun için çabalayacağız."

MAHİR EMRELİ: GALATASARAY´IN SERİSİNİ UMARIM KONYA´DA DURDURURUZ

Yeşil-beyazlı takımın forvet oyuncusu Mahir Emreli ise, Galatasaray için taktiksel antrenmanlar yaptıklarını kaydetti. Mahir Emreli, "Birkaç gündür daha taktiksel antrenmanlar yapıyoruz. Rakibimize uygun şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Rakibimizi tanıyoruz. Ligde 1´inci sıradalar, çok iyi futbol oynuyorlar. Güzel bir seri yakaladılar. Umarız bu seriyi Konya'da durdururuz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stanojevic'in açıklamaları

Mahir Emreli'nin konuşması

Antrenmandan görüntüler



DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-15 16:54:39



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