Annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitlemişti; psikiyatri kliniğinde tedavi görecek



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, annesi Fatma Ş.'yi (57) bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis tarafından gözaltına alınan Samet Ş. (23), savcılık kararıyla Konya Beyhekim Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği´nde tedaviye alındı. Fatma Ş.'nin de kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, salı günü saat 13.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Uçar Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Samet Ş., bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi mutfaktan aldığı bıçakla önce elinden ardından karnından bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Fatma Ş., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Samet Ş. ise polise teslim olmamak için kendisini eve kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Samet Ş.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Samet Ş., daha sonra adliyeye sevk edildi. Samet Ş., soruşturma kapsamında, savcılık tarafından Konya Beyhekim Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği´nde tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-16 12:32:39



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