Konya'da 2 ilçede eğitime kar engeli



Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. KonyaAntalya kara yolu Alacabel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlandığı için TIR, kamyon gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentin büyük bir bölümünde yağmur etkili olurken, bazı bölgelere ise kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

KonyaAntalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Seydişehir ilçesi Marangozlar kavşağında önlem alan polis, TIR, kamyon ile zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN Ali SAYLAM

2023-03-17 10:05:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.