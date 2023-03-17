2 kuyumcu 40 bin lira dolandıran şüpheli, tutuklandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, 2 kuyumcuyu, satın aldığı altınların parasını bankadan havale yoluyla ödeyeceğini söyleyip, yatırmayarak 40 bin lira dolandıran Selim Gürocak (31), yakalanıp, tutuklandı.

Meram ilçesinde 10 Mart günü Selim Gürocak, Sarraflar Yer Altı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giderek 24 bin liraya 3 ata altın aldı. Gürocak, ödemeyi bankadan havale yoluyla yapacağını söyledi. Kuyumcu da hesap numarasını verdi. Gürocak, parayı havale yoluyla yaptığını söyleyip ayrıldı.

Selim Gürocak aynı gün başka bir bölgedeki kuyumcudan da aynı yöntemle 16 bin lira karşılığında 2 ata altını aldı. 2 kuyumcu, hesaplarına paraların ödenmediğini fark edince polise gidip şikayette bulundu.

Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 80 güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. 2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandıran Gürocak, 4 gün sonra polis tarafından saklandığı evde satın altığı 5 altınla yakalandı. Altınlar sahiplerine teslim edildi.

Selim Gürocak, işlemlerinin ardından bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-17 12:04:31



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