Dursun Özbek: Kısır tartışmaların son bulmasını istiyoruz



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa, inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri, herhalde bir açıklama getireceklerdir diye düşünüyorum'' dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Konyaspor ile mücedele edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya Galatasaraylılar Derneği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması ile ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi. Özbek, ''Jesus, önemli bir kulübün bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün önemli bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbetteki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni söyleyeceklerdir, yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum'' dedi.

"FEDERASYON AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

Dursun Özbek, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın VAR kayıtları ile ilgili görüntüleri sosyal medyada gördüğünü dile getirerek, "Böyle bir şeyin olabileceğini bir defa inanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar, söylenilenler doğruysa, inanılır gibi değil. Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak, artık bu kısır tartışmaların, bu çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim. Eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum çıkıyor. Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri, herhalde bir açıklama getireceklerdir diye düşünüyorum'' diye konuştu.

"SEZON SONUNU GÖRMEK LAZIM"

Zaniolo ve Icardi'nin sezon sonundaki durumları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "'Zaniolo, bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla zannedersem 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek. Elbetteki çok önemli bir futbolcu. Tabii Galatasaray'ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Futbol dünyası içinde bu transferler, gitmeleri gelmeleri mümkün. Sezon sonunu görmek lazım, ne olup ne bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray'a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım. Taraftarın bu futbolculardaki memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz. Ama Galatasaray olan hatları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray'da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Özbek'in derneğe gelişi

Derneği ziyareti

Özbek'in açıklaması

DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-03-17 18:50:41



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