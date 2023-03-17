Konyaspor-Galatasaray maçından notlar



İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)Konyaspor, sahasında Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı ağırlıyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetirken, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev aldı.

Ligde 60 puanla 1'inci sırada yer alan Galatasaray, 14 haftadır sürdürdüğü galibiyet serisini bu hafta Konyaspor karşısında da sürdürmeyi planlıyor. İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından ligin 20'nci haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlı ekip ise bu şansızlığını, Galatasaray karşısında sonlandırmak istiyor.

Galatasaray'da cezalı olan Victor Nelsson, sakatlılığı bulunan Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almadı.

Maç fazlasıyla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe'nin 9 puan önünde olan lider Galatasaray, Konyaspor ile ligin ilk yarısında İstanbul´da oynadığı mücadeleyi 2-1´lik skorla kazandı.

Galatasaray'da yeni transfer Kaan Ayhan da ilk kez ilk 11'de görev yapıyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2023-03-17 20:00:14



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